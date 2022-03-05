Біля Миколаєва українські військові збили російський літак-винищувач СУ-30, двох пілотів взяли у полон. За їхньою інформацією, вони займалися розвідкою. Голова Миколаївської військової адміністрації повідомив, що всю ворожу техніку вдалося вибити з міста.

«Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача Су-30 та штурмана цього борта. Екіпаж катапультувався, після того, як наші побратими збили ворожий літак», – повідомили у Держприкордонслужбі України.

Також ДПСУ опублікувала відео допиту. Російські пілоти майор Алєксєй Головенскій (командир) та капітан Алєксєй Козлов (штурман) розповіли, що служать в авіачастині м. Саки (Крим), вони займалися повітряною розвідкою над морем.

Близько 16:35 голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські війська вибили із міста. Він додав, що місто зазнало втрат, зокрема і серед мирного населення.

«У нас багато трофейної техніки. Ми їх вибили не тільки з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто втікають. В основному – у напрямку Херсона, Шевченкового, Луча, Снігірівки», – повідомив голова ОДА.

Також 5 березня бійці Нацгвардії знищили у Миколаєві російську розвідувальну групу на бронеавтомобілі «Тигр», взяли чотирьох полонених. А морпіхи ВМС України знищили біля Миколаєва 4 ворожі вертольоти.

Нагадаємо, 5 березня українські військові взяли в полон ще одного пілота російського літака СУ-34. Він обстрілював мирний Чернігів 500-кілограмовими авіабомбами.

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