Ту-22 - дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець/розвідник зі змінною геометрією крила.

Нищівного удару 28 лютого по Харкову завдав російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Про це у вівторок, 1 березня, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ. З літака по мирному місту було випущено 16 ракет.

«Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу «повітря-поверхня», - повідомляють українські повітряні сили.

Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу село Бєсєдино Курської області – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет.

Курс літака, з якого було обстріляно Харків. Ілюстрація Командування Повітряних Сил ЗСУ

Унаслідок авіаудару росіян зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

«Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 до 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги», - повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Командування також констатує, що Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет російських загарбників.

«Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян», - додали українські військові.

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