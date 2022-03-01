Вибухом ракети пошкоджено будівлю Харківської ОДА, оперного театру та філармонії

У вівторок вранці, 1 березня, російські війська завдали авіаудар по центральній площі Харкова – Майдану Свободи. Ракета влучила в будівлю Харківської ОДА. Попередньо відомо про десятьох загиблих та близько 20 поранених. Президент Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Харкову терором проти України та закликав усі країни негайно відреагувати на цей акт тероризму.

Як видно з запису камери відеоспостереження, розрив ракети відбувся близько 8:02, у цей час центром міста їхали кілька автомобілів. Місцеві журналісти повідомляють, що ніч була спокійною, і удар по майдану Свободи став першим після ночі. Ракета влучила в будівлю Харківської ОДА та поруч з бомбосховищем.

За попередніми даними ДСНС, унаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждали близько 20 людей, з них одна дитина. З-під завалів витягли десятьох загиблих. Зокрема, серед загиблих унаслідок обстрілів у Харкові – іноземний студент з Індії, повідомив речник індійського МЗС.

Пошкоджено також будівлі оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно чотири та п’ятиповерхові житлові будинки). «Підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть в зв’язку з обстрілами. Ми просимо харків'ян не покидати укриттів, молитися за наших воїнів», – закликають рятувальники.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни обстіляли центральну частину Харкова з «Градів» та крилатими ракетами. Зараз влада підраховує жертви серед цивільних мешканців.

Координатор намету «Все для перемоги», що поруч з будівлею Харківської ОДА, Борис Редін розповів «Суспільному», що загалом було два удари в будівлю Харківської ОДА. В наметі в той час перебували близько 10 людей, вони побігли в укриття, ще одного чоловіка після вибуху розшукують.

«Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами у багатьох сенсах. Тепер усе змінилося – після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Бєлгорода. Це терор проти Харкова і України. На площі не було військової цілі. Після такого Росія – держава-терорист. Закликаємо усі країни негайно і дієво відреагувати на це. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах», – зазначив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський.

Також з'явилося відео наслідків вибуху з Харківської ОДА.

Жахливі наслідки обстрілу центральної частина Харкова (відео ДСНС).

Напередодні росіяни обстріляли Харків з «Градів», Напередодні росіяни обстріляли Харків з «Градів», загинули щонайменше 11 цивільних осіб.

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