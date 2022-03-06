ЗСУ завдають значних втрат ворогу

Станом на 6:00 6 березня Збройні сили України знищили 88 літаків та вертольотів ворога – 44 літака і 44 гелікоптера. Про це повідомляє Міністерство оборони України у ранковому зведенні.

«Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності», – ідеться в повідомленні МОУ.

Лише під Миколаєвом за день сили ППО України збили 4 вертольоти.

Повідомляється, що противник зазнає втрат на усіх напрямках і робить постійні спроби ухилитись від прямого вогневого контакту з українськими військами.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків. Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку триває підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони для недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

«Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворога продовжує нести втрати! Разом переможемо!», – підсумовують в Міноборони.

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