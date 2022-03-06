Батьки забігають в лікарню, намагаючись врятувати свою поранену дитину

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала фото загиблих українських дітей та закликала НАТО закрити небо над країною. За 11 днів війни росіяни вбили уже 38 дітей.

«Аліса з українського міста Охтирка. Вона не дожила до свого 8-річчя. Під час обстрілів загинула разом із дідусем, який прикрив її собою. Поранення від обстрілу. 18-місячного Кирила із Маріуполя батьки під вогнем довезли до лікарні. Але лікарі вже нічого не змогли зробити», – згадує Олена Зеленська маленьких українців, яких вибили росіяни.

Перша леді публікує фото кількох загиблих дітей і пише, що не може мовчати, бо кількість жертв від російських військових росте з кожним днем. Станом на 6 березня в Україні триває одинадцятий день війни і загинули уже 38 дітей.

«Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням, – покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори?»– пише Олена Зеленська.

Ввечері 6 березня Олена Зеленська зробила кілька дописів, переклавши текст свого звернення російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Вона просить світові ЗМІ розповідати правду про вбивства в Україні, а НАТО закрити небо, щоб кількість загиблих не збільшувалась

«Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!», – додала дружина президента.

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