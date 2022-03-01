Шостий день, як українські діти живуть у підвалах. Там вони і сплять, і їдять, і граються. Сьогодні підвал – єдине місце, де діти можуть врятуватися від російських терористів. Армія Росії знищує не тільки українські міста і стріляє по мирних жителях, а й підступно вбиває дітей. Станом на 1 березня, росіяни вбили в Україні 16 дітей, ще 45 дітей лікарям вдалося врятувати. А шестирічну дівчинку у Маріуполі врятувати не змогли.

фото очевидців з Facebook

Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET