Знищений на блокпості у Миколаєві бронеавтомобіль «Тигр» російської розвідувальної групи

Українські військові 5 березня біля Миколаєва розгромили батальонно-тактичну групу росіян. Її особовий склад в більшості становили колишні українські військові, які у 2014 році зрадили Україну і перейшли у Криму на бік РФ. Про це вранці 6 березня повідомила СБУ.

«Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну», – зазначено у повідомленні Служби безпеки.

СБУ отримала документи військових Російської Федерації. Служба має дані з позивними, номерами мобільних телефонів, SIM-картками та особистими документами російських агресорів. Окремий список росіян, який вторглися на територію України оприлюднило Головне управління розвідки. А РНБО створила окремий сайт з даними російських військовополонених.

Нагадаємо, за підсумками Генштабу ЗСУ доби 5 березня, на миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ протягом дня вели наступальні дії у напрямку Миколаєва, але зазнали значних втрат. 5 березня морпіхи ВМС знищили чотири ворожі вертольоти. А бійці Нацгвардії – російську розвідувальну групу на бронеавтомобілі «Тигр», взяли чотирьох полонених. Ще двох пілотів російського розвідувального літака українські військові захопили в полон.

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