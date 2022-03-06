Дмитро Шишканов раніше служив у ЗСУ та зрадив присязі

Українські військовослужбовці взяли в полон російського майора Дмитра Шишканова, який раніше служив у ЗСУ та зрадив присязі. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляється, у 2014 році Шишканов служив у Криму в Перевальному, однак зрадив присязі на вірність українському народові й перейшов до лав російської армії.

«Нещодавно майор російських ЗС Дмитро Шишканов пішов «звільняти», а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але не дійшов. Тепер майор Діма кається і просить своїх «товаріщєй» не лізти в Україну. Бо їм тут – смерть. Або в кращому випадку, якщо повезе – полон», – зазначили у командуванні ЗСУ.

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