Російська армія 18 листопада атакувала Одесу

У вівторок, 18 листопада, російська армія атакувала Одесу. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще семеро цивільних постраждали. Про це повідомили голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Про першого загиблого Лисак повідомив близько 10:20. За його словами, внаслідок російської атаки також є постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Згодом Олег Кіпер уточнив, що росіяни вдарили по середмістю Одеси. Унаслідок атаки пошкоджене скління житлових будинків, кафе та магазинів. Також загорівся легковий автомобіль, ще кілька машин зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення дістали семеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Об 11:24 стало відомо про другу жертву. Лисак заявив, що під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.

«На жаль, кількість жертв ворожої атаки по середмістю Одеси зросла до двох людей. Обидві загиблі – жінки. На місці працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває, інформація уточнюється», – написав Кіпер.

У телеграм-каналах повідомляють, що росіяни вдарили по Автодорожньому коледжу.

Доповнено о 12:07. Кількість жертв збільшилася до трьох. Кіпер повідомив про ще одного загиблого чоловіка.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська масовано атакували Одесу та область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема автомобільний центр і складські приміщення.