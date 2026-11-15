Наслідки російської атаки на Одесу, 15 листопада

У неділю, 15 листопада, російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одеси та області. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки зруйновано будівлю автомобільного центру та складські приміщення, зокрема зерносховище. На місцях влучань спалахнули пожежі, горіли також автомобілі. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

За попередньою інформацією керівника ОВА, загиблих і постраждалих немає. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюють.

За даними місцевих телеграм-каналів, під удар потрапив автосалон Mercedes-Benz в Одесі.

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Нагадаємо, у ніч на 15 листопада росіяни атакували житлову інфраструктуру Запоріжжя, Кропивницького та Одеської області. Унаслідок російських ударів постраждали щонайменше 15 людей.