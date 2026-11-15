Наслідки атаки на Чорноморськ у ніч на 15 листопада

У ніч на неділю, 15 листопада, російські окупанти масовано атакували одразу кілька регіонів України. Під ударами опинилася житлова інфраструктура Запоріжжя, Кропивницького та Одеської області, є постраждалі.

Для атаки на українські міста росіяни застосували реактивні дрони та керовані авіабомби. Внаслідок атак постраждала житлова, промислова та критична інфраструктура.

Запоріжжя

У пресслужбі ДСНС повідомили, що ввечері 14 листопада росіяни завдали кількох авіаударів по Запоріжжю. За словами Запорізької ОВА Михайла Семікіна, окупанти здійснили 12 ударів керованими авіабомбами по місту.

«Унаслідок атаки травмовано шестеро людей: троє жінок віком 40, 78 та 79 років, двоє чоловіків — 19 та 39 років, а також 2-річна дитина», – повідомив Семікін.

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За даними ДСНС, внаслідок атак пошкоджені два приватні будинки, а також гаражі та скління багатоповерхівок. Крім того, знищені 10 автомобілів, ще 10 пошкоджені.

Одещина

У ніч на 15 листопада росіяни атакували місто Чорноморськ на Одещині. Під удар потрапила житлова та критична інфраструктура, постраждали щонайменше шестеро людей.

За даними ДСНС, внаслідок атаки значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля, також пошкоджена енергетика в місті. Через удар пошкоджені два автомобілі, газова труба та вікна сусідніх житлових будинків.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на один з енергетичних обʼєктів без електропостачання залишились близько 41 тис. абонентів.

Кропивницький

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому російський дрон влучив у житловий будинок. Через удар у місті постраждали щонайменше троє людей.

«Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації», – повідомив Райкович.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що росіяни також вдарили по обʼєкт промислової інфраструктури. На двох локаціях виникли пожежі на двох локаціях.

Нагадаємо, 14 листопада росіяни також атакували реактивним дроном житлову забудову Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки у Камʼянець-Подільському районі.