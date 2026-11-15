Дрон атакував Хмельниччину з північного заходу

14 листопада російські окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область. Під удар потрапила житлова забудова, повідомив у неділю, 15 листопада, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Про рух реактивного дрона в напрямку Хмельницької області повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ще вранці 14 листопада. За даними ПС, безпілотник летів до Хмельницького з північного сходу.

Згодом Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок російської атаки на Хмельниччині виникли руйнування.

«Учора внаслідок російської атаки пошкоджено вікна та фасади двох приватних будинків у Кам’янець-Подільському районі», – повідомив Тюрін.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними голови ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували житлову забудову у Хмельницькому. Внаслідок удару постраждали двоє людей, понад 20 будинків зазнали ушкоджень.