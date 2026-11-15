Росіяни вдарили реактивним дроном по житловій забудові Хмельниччини, є руйнування
Дрони пошкодили будинки у Камʼянець-Подільському районі
14 листопада російські окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область. Під удар потрапила житлова забудова, повідомив у неділю, 15 листопада, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Про рух реактивного дрона в напрямку Хмельницької області повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ще вранці 14 листопада. За даними ПС, безпілотник летів до Хмельницького з північного сходу.
Згодом Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок російської атаки на Хмельниччині виникли руйнування.
«Учора внаслідок російської атаки пошкоджено вікна та фасади двох приватних будинків у Кам’янець-Подільському районі», – повідомив Тюрін.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними голови ОВА, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували житлову забудову у Хмельницькому. Внаслідок удару постраждали двоє людей, понад 20 будинків зазнали ушкоджень.