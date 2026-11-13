Місце пожежі у приватному секторі в Хмельницькому

У четвер, 12 листопада, внаслідок російської атаки у Хмельницькому загорівся приватний житловий будинок. Постраждали двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За інформацією «Суспільного», у 59-річного чоловіка діагностували контузію: він у задовільному стані. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також зазначив, що травми отримала неповнолітня дівчинка, її стан також задовільний.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Загалом унаслідок обстрілу пошкоджені понад 20 приватних будинків. У помешканнях вибило вікна та пошкодило дахи. В одному з будинків виникла пожежа.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На місці працюють комунальні служби: вони закривають плівкою вибиті вікна та допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

Мешканці пошкоджених будинків можуть подати заяви на отримання державної допомоги за програмою «єВідновлення» або звернутися по матеріальну допомогу з міського бюджету.