Унаслідок російської атаки у Хмельницькому загорівся будинок, двоє постраждалих
Пошкоджені понад 20 приватних осель
У четвер, 12 листопада, внаслідок російської атаки у Хмельницькому загорівся приватний житловий будинок. Постраждали двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
За інформацією «Суспільного», у 59-річного чоловіка діагностували контузію: він у задовільному стані. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також зазначив, що травми отримала неповнолітня дівчинка, її стан також задовільний.
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Загалом унаслідок обстрілу пошкоджені понад 20 приватних будинків. У помешканнях вибило вікна та пошкодило дахи. В одному з будинків виникла пожежа.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На місці працюють комунальні служби: вони закривають плівкою вибиті вікна та допомагають ліквідовувати наслідки атаки.
Мешканці пошкоджених будинків можуть подати заяви на отримання державної допомоги за програмою «єВідновлення» або звернутися по матеріальну допомогу з міського бюджету.