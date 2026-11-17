Росіяни вдарили по Вінниці та Запоріжжю

Російські військові здійснили комбіновану атаку на Вінницю та Запоріжжя. Унаслідок ударів є загиблі та постраждалі. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомили очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та т. в. о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Вінниці через російський удар на автостоянці загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. Унаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще одна отримала поранення. На місці влучання працюють екстрені служби.

Крім того, росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Під обстрілом перебували промислові об’єкти в трьох районах міста. Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, ще 18 жителів міста отримали поранення.

«Унаслідок ударів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі», – повідомив Михайло Семікін.

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Додамо, що в ніч на вівторок, 17 листопада, російські військові атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали Північний та Південний мости. Згодом ДСНС повідомила, що внаслідок атаки загинули двоє людей. Крім того, у столиці виникли перебої з водою.