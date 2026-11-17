Під атаку потрапив Північний міст у Києві

У ніч на вівторок, 17 листопада, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено Північний та Південний мости, рух ними перекрили. У кількох районах столиці виникли пожежі, також є постраждалий. Про це повідомляють КМДА та міський голова Києва Віталій Кличко.

Про ймовірне влучання у Північний та Південний мости Віталій Кличко повідомив увечері 16 листопада. Згодом у КМДА підтвердили пошкодження споруд і оголосили про зупинку руху ними.

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Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через це в окремих районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

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За інформацією міської влади, пожежі внаслідок атаки зафіксували у кількох районах столиці:

у Деснянському районі через падіння уламків загорівся двір 16-поверхового житлового будинку;

у Дніпровському районі уламки спричинили пожежу на складських приміщеннях;

в Оболонському районі виникли дві пожежі, зокрема у складських приміщеннях;

у Голосіївському районі також зафіксували пожежу.

Внаслідок російської атаки постраждав 34-річний чоловік, його госпіталізували.

Також через обстріл пошкоджено наземну інфраструктуру столичного метрополітену. Вранці 17 листопада рух поїздів на «зеленій» лінії метро зупинили на ділянці між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».

Нагадаємо, 16 листопада російські війська завдали удару по підприємству компанії «Королівський смак» у Кіровоградській області. Внаслідок атаки на території заводу виникла пожежа, яка знищила обладнання та готову продукцію.