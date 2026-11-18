Нападниця підстерегла однокласницю в під'їзді її будинку

Поліцейські Тернополя завершили розслідування щодо 15-річної школярки, яка з ножем напала на однокласницю в під’їзді будинку та поранила в голову. Слідчі інкримінують їй закінчений замах на вбивство. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області у середу, 18 листопада.

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Конфлікт між двома школярками стався 27 квітня на мікрорайоні Новий світ, де проживає потерпіла. 15-річна дівчина ножем завдала однокласниці кілька ударів у різні частини тіла, зокрема і в голову. Під час розслідування правоохоронці встановили, що нападниця ретельно готувалася до злочину, а скоїла його через особисту неприязнь.

Школярка заздалегідь купила ніж та дізналася адресу проживання потерпілої. У день вчинення злочину вона раніше пішла з уроків та підстерегла однокласницю в під’їзді будинку, коли та поверталася зі школи. Коли дівчата зустрілися на сходовій клітці, нападниця ударила підлітку ножем. Остання почала кликати на допомогу. На її крики вибігли сусіди, які й викликали медиків та поліцію.

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За даними прокуратури, потерпіла дівчина потрапила в реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні. Під час одного з ударів уламок ножа застряг в її голові. Школярці провели кілька операцій.

Правоохоронці встановили, що дівчата навчалися в одному класі в тернопільській школі №5. Нападниця переїхала до рідних із Києва близько півтора року тому. Спершу школярки дружили, а потім посварилися. Черговий конфлікт між ними й спричинив напад однієї на іншу.

Правоохоронці перевіряли версію про можливий булінг щодо нападниці. Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікацій поліції, ця версія не знайшла свого підтвердження, тож адміністративне порушення не зафіксували.

До судового засідання неповнолітня буде під домашнім арештом, який обрав для неї Тернопільський міськрайонний суд 30 квітня. Підлітці загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.