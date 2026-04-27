Частина леза залишилася в голові постраждалої

У Тернополі 15-річна школярка під час суперечки з однокласницею кілька разів поранила її ножем. Конфлікт між двома неповнолітніми дівчатами стався орієнтовно о 15:00 у понеділок, 27 квітня, в одному з багатоповерхових будинків на мікрорайоні Новий світ. Про це повідомили в поліції Тернопільщини. Після цього інциденту міський голова Тернополя доручив директорам шкіл терміново провести збори.

Про важкопоранену дівчину в поліцію повідомили медики бригади швидкої допомоги. Правоохоронці встановили, що двоє дівчат посперечалися на сходовій клітці в під’їзді будинку. Після цього 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.

За даними прокуратури, потерпіла дівчина потрапила в реанімаційне відділення лікарні. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в її голові. На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи, які встановлюють усі обставини інциденту.



За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою «замах на вбивство». Правоохоронці також закликали батьків приділяти увагу емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування.

Після конфлікту між школярками та нападу міський голова Тернополя Сергій Надал доручив директорам шкіл провести спільні виховні наради з батьками. «Разом з поліцією, з офіцерами безпеки, які закріплені за кожною школою. Не формально. Сісти і поговорити – вчителі, психологи, батьки, поліція – про те, що відбувається з дітьми, і що ми можемо зробити разом», – вказав Сергій Надал.



Він також закликав звертатися батьків та дітей у міський денний центр соціально-психологічної допомоги, якщо виникли проблеми щодо булінгу чи суперечок. Можна телефонувати за номером – (067) 118-98-85.