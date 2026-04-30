Засідання в Тернопільському міськрайонному суді було закрите

Тернопільський міськрайонний суд у четвер, 30 квітня, обрав запобіжний захід для дев’ятикласниці з Тернополя, яку підозрюють у замаху на вбивство однокласниці. Неповнолітня упродовж 60 діб перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це ZAXID.NET повідомила суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

Засідання в суді було закрите, оскільки і підозрювана, і потерпіла є неповнолітніми. Після невеликої перерви суддя оголосив запобіжний захід. Школярці заборонено залишати житло цілодобово. Також неповнолітню зобов’язали носити електронний засіб контролю та не спілкуватися з потерпілою та свідками. Запобіжний захід триватиме 2 місяці, після чого його знову переглянуть. Також у суді повідомили, що ухвалу можна оскаржити до Тернопільського апеляційного суду протягом п’яти днів.

За словами керівника Тернопільської обласної прокуратури Віталія Панченка, на засіданні були присутні підозрювана, її матір як законна представниця, а також психолог. «Були досліджені обставини, заслухали сторона захисту. Слідчий суддя прийняв рішення застосувати до підозрюваної запобіжний захист у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, а також відповідними обов'язками», – зазначив Віталій Панченко.

Нагадаємо, що 27 квітня у Тернополі 15-річна школярка під час суперечки з однокласницею кілька разів поранила її ножем. Потерпілу дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення. Там лікарі провели їй термінову операцію, стан учениці оцінюють як стабільний. 29 квітня дев’ятикласниці повідомили про підозру в замаху на вбивство однокласниці.

У коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Тернопільщини Леся Долішня розповіла, що одна з версій, яку перевіряє слідство, – це можливий булінг. Наразі з підозрюваною працюють слідчі та психологи, щоби встановити причину того, що сталося. Також психологи будуть працювати із потерпілою дівчинкою, коли це дозволять лікарі. У коментарі «Радіо Свобода» начальниця управління освіти і науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк повідомила, що ніхто з батьків, учнів, вчителів не повідомляв про булінг у 9-му класі школи №5, де навчались учасниці конфлікту.