На Харківщині 26-річний грабіжник відкрив вогонь по поліцейських

На Харківщині правоохоронці затримали грабіжника, який, тікаючи від поліцейських, жбурнув у них вибухівку та відкрив стрілянину. Про це у середу, 10 червня, повідомили у Нацполіції Харківської області.

8 червня в місті Балаклія 26-річний чоловік намагався пограбувати магазин, а, помітивши правоохоронців, спробував втекти від них на автомобілі. Поліцейські почали переслідувати злочинця й кілька разів висунули вимогу про зупинку авто.

«Зловмисник проігнорував законні вимоги поліцейських. Продовжуючи тікати від переслідування, водій кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали акубаротравми, але злочинця зрештою вдалося затримати. З’ясувалося, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Чоловіку оголосили підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тип вибухового пристрою, який рецидивіст використав проти правоохоронців, встановить експертиза.

Нагадаємо, 15 травня у селі Терлівка на Хмельниччині водій, втікаючи від правоохоронців, застрелив капітана поліції Сергія Чорного та поранив його колегу. Через кілька годин стрільця ліквідували, оскільки той знову відкрив вогонь по правоохоронцях.