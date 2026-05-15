Стрілець вдруге за день відкрив вогонь по поліцейських

На Хмельниччині поліцейські ліквідували озброєного чоловіка, який розстріляв правоохоронця. Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомив начальник Національної поліції Іван Вигівський.

Як розповів Іван Вигівський, після вбивства поліцейського злочинець утік до лісу. Тікаючи, він кинув гранату в лісників, але вони не постраждали.

Коли спецпризначенці розшукали нападника, той, побачивши бронеавтомобіль поліцейських, знову відкрив вогонь. Тому правоохоронці були вимушені ліквідувати стрільця.

«Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків. Щодня поліцейські виходять на службу, розуміючи, що до своїх родин вони можуть і не повернутися. Але ми продовжуємо виконувати свою роботу. І навіть ціною власного життя», – зазначив Іван Вигівський.

Нагадаємо, вдень 15 травня у селі Терлівка на Хмельниччині правоохоронці переслідували водія автомобіля, який за рішенням суду був позбавлений права керування. Під час переслідування чоловік зупинився, зайшов до свого будинку, взяв зброю та вистрілив у поліцейських, які перебували біля воріт.

Внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний, а його колегу з пораненням госпіталізували до лікарні.