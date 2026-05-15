Використання ботулотоксину вимагає професійності

У Полтавській області медики вперше зареєстрували випадок ятрогенного ботулізму після проведення косметологічної процедури. Про це 15 травня повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією центру, пацієнтка захворіла після введення ботулотоксину у приватному косметологічному кабінеті.

Наразі потерпіла перебуває в лікарні, медики вчасно ввели жінці протиботулінічний анатоксин. Її стан оцінюють як середньої важкості.

«Ботулотоксин – це зареєстрований лікарський засіб на основі ботулінічного токсину, використання якого вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією», – зокрема ідеться в повідомленні.

Станом на травень це вже другий зафіксований випадок ботулізму на Полтавщині з початку року. У першому випадку хворий заразився ботулізмом через в’ялену рибу.

Симптоми ятрогенного ботулізму:

• порушення зору («туман» перед очима, двоїння);

• сильна сухість у роті;

• зміна голосу (стає тихим або зникає);

• важко ковтати;

• м’язова слабкість та сильна втома;

• запаморочення.

У Полтавському ОЦКПХ закликали громадян відповідально ставитися до вибору косметологічних послуг, а також обирати заклади з медичною ліцензією та сертифікованими препаратами. При виникненні перших ознак недуги необхідно відразу звернутись до лікаря.