Ремонт вул. Мазепи триватиме приблизно півтора року, його поділили на три етапи

У понеділок, 18 травня, частину вул. Мазепи – від вул. Миколайчука до вул. Орлика – закриють для руху транспорту на час проведення ремонту. У зв’язку з цим громадський транспорт тут курсуватиме за зміненими маршрутами, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Відрізок вулиці закриють для проїзду 18 травня ввечері. На час ремонту тролейбус №33 не курсуватиме, а інший громадський транспорт, що їздить вул. Мазепи, курсуватиме так:

автобуси №46, 55а оминатимуть закриту ділянку по вул. Орлика та вул. Віри, Надії, Любові в обох напрямках без заїзду до лікарні святого Пантелеймона;

автобуси №17, 84 у напрямку вул. Щурата курсуватимуть по вул. Орлика, у зворотному напрямку – по вул. Віри, Надії, Любові та вул. Орлика без заїзду до лікарні святого Пантелеймона;

автобуси №12, 34, 51 курсуватимуть по вул. Мазепи – вул. Орлика – вул. Миколайчука з виїздом на вул. Мазепи в районі зупинки «Плугова»;

автобуси №7, 31, 41, 56а курсуватимуть по вул. Інструментальній, вул. Хвильового та вул. Миколайчука з виїздом на вул. Мазепи в районі зупинки «Плугова».

Всі ці маршрути не заїжджатимуть на зупинку «Орлика» на вулиці Мазепи. На час ремонтних робіт на вул. Хвильового облаштують тимчасові зупинки громадського транспорту.

Схема руху громадського транспорту на час першого етапу ремонту вул. Мазепи

Приватний легковий транспорт зможе об’їхати ремонтовану ділянку вул. Мазепи по вул. Орлика – вул. Миколайчука або по вул. Тичини – вул. Хвильового. Вантажний транспорт зможе об’їхати закриту ділянку по просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького.

Як повідомляв ZAXID.NET, ремонт вул. Мазепи розпочався на початку травня. Вулицю розширять до чотирьох смуг, дві – виділять для громадського транспорту, облаштують острівні зупинки, зручну інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів, місця для паркування, зони озеленення. Ремонт триватиме в три етапи:

від перехрестя з вул. Миколайчука до вул. Орлика;

від вул. Орлика до ТЦ «Спартак»;

від вул. Миколайчука до вул. Грінченка.

На реконструкцію вул. Мазепи і Грінченка Європейський інвестиційний банк виділить 10,7 млн євро. Підрядником є компанія «Онур». Відповідно до контракту, роботи мають завершити за 18 місяців.