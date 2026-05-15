Інцидент стався 15 травня у селі Терлівка Летичівської громади

У Хмельницькому районі розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини один правоохоронець загинув, ще один – поранений. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

За даними слідства, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської громади поліцейські зупинили 61-річного водія автомобіля Hyundai IX35 для перевірки документів. Як зʼясувалося, чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

«Під час перевірки документів стався озброєний напад на працівників поліції. Попередньо відомо, що один поліцейський загинув на місці, ще один отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у тяжкому стані», – повідомляють у поліції.

Після нападу підозрюваний утік. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцеперебування та затримання.

У Хмельницькому районі ввели спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво обласної поліції. Обставини та мотиви злочину встановлюють.

Доповнено. О 19:46 начальник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що нападника ліквідували. Зазначається, що, втікаючи, він кинув гранату у лісників, але вони не постраждали.