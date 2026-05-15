Львів’ян та гостей міста запрошують долучитися до проєкту-путівника «Прокладені маршрути». Це новий формат, який пропонує дослідити 12 самоорганізованих просторів Львова та відвідати альтернативні екскурсії містом.

Серед майбутніх локацій, анонсованих командою проєкту, – майстерня руху і танцю Soma, галерея «Товари з Європи» та концертний майданчик «Нульовий поверх». Дослідження проходять у вигляді екскурсій, де відвідувачів запрошують ознайомитися з цікавими локаціями, водночас команда фільмує весь процес.

«Це унікальна нагода побувати в таких місцях, куди прийти завжди бракує часу, а іноді навіть сміливості. Ми хочемо оприявнити ці осередки на мапі міста і стати своєрідним медіатором між просторами та новою аудиторією», – розповіла менеджерка проєкту Ярина Короткевич.

Організатори наголошують, що долучитись до нового формату екскурсій може кожен охочий, кому цікавий альтернативний культурний Львів та хто хоче дізнатись щось нове та цікаве. У команді також зазначають, що подібні ініціативи допомагають формувати сучасний культурний образ Львова, відкривають нові мистецькі формати та сприяють розвитку локальних спільнот.

Зокрема, 9 травня у львівській галереї на даху «Генераторна кімната», яку заснував художник і викладач Академії мистецтв Олег Сусленко, провели першу експедицію для відвідувачів. Учасники екскурсії ознайомилися з історією створення простору та його концепцією.

Наступна екскурсія відбудеться 17 травня о 12:30 на Заводі РЕМА та триватиме близько 2 годин. Як повідомили організатори, похід стартує від собачої будки на Жовківській, 14.

Екскурсії проводитимуться безкоштовно впродовж травня-червня за попередньою реєстрацією. Стежити за програмою подій можна на сторінках проєкту в інстаграмі та телеграмі.