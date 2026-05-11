Більшість подій відбудуться з пʼятниці до неділі

Цього тижня у Львові та області відбудуться події до Міжнародного дня музеїв. З 16 до 18 травня понад два десятки музеїв підготували спеціальну програму для відвідувачів – екскурсії, лекції, інтерактиви, майстер-класи та творчі зустрічі.

До заходів долучаться багато міських музеїв. Окремі події відбудуться у замках Львівщини та інших філіях Львівської галереї мистецтв.

Для відвідувачів підготували безкоштовні та пільгові екскурсії, дитячі інтерактиви, лекції про історію Львова, вечірні музейні події та творчі майстер-класи. Наприклад, в Національному музеї ім. Шептицького відбудеться майстер-клас із друку гравюри.

Також львів’ян та гостей міста запрошують на тематичні події у музеях медицини, електрифікації, зоології та фармації. Частина заходів є безкоштовною, однак на окремі події потрібна попередня реєстрація.

Серед незвичних екскурсій:

сенсорні інтерактиви «На дотик. На слух. По-іншому», Музей у темряві «Третя після опівночі»;

екскурсії про патології людських органів у Музеї хвороб людини;

концерт органної музики, інтерактивний квест та екскурсія в Львівському музеї історії релігії;

екскурсія «Світ тварин без кордонів: великі міграції» у зоологічному музеї Львівського університету;

екскурсія про музичні інструменти в живописі ХVІ–ХVІІІ ст. та лекція про бали XIX ст. у Палаці Потоцьких;

екскурсія «Мода на джаз та солодощі. Історія про повсякдення львів’ян у міжвоєнний час» у музеї «Територія терору»;

Історія електрифікації Львівщини в однойменному музеї.

Загалом до Міжнародного дня музеїв у Львові підготували триденну програму, яка охоплює десятки локацій і подій для дітей та дорослих. Повний розклад заходів доступний на туристичному порталі міста.