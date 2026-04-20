Борис Возницький врятував від руйнації замки Золотої підкови Львівщини і численні експонати, які в них зараз зберігаються

Упівець, фронтовик, рятівник української спадщини та архітектури в часи, коли її радянська влада тотально нищила. Він збагатив колекцію Львівської картинної галереї, зробив її національною та відкрив ще 16 музеїв. Це все про Героя України Бориса Возницького.

16 квітня минуло 100 років від дня його народження. Його колишня колега, у минулому – завідувачка сектору фондів Львівської галереї мистецтв, а нині – завідувачка Музею Володимира Патика Наталія Філевич розповіла цікаві і маловідомі факти біографії Бориса Возницького. Вона близько 30 років працювала поруч з ним і записала його спогади, які потім видали друком.

Упівець і фронтовик

Борис Возницький народився 16 квітня 1926 року в селі Ульбарів на Рівненщині (нині – Нагірне). Мама походила з патріотичної родини Нестерчуків, її дядька переслідували і неодноразово увʼянювали за націоналізм польська, німецька і радянська влада, він загинув у таборах. Мама Бориса брала участь у всіх заходах товариства «Просвіта», грала в театрі. Родина була набожною, юний Борис прислуговував у церкві Святого Луки.

Борис із мамою Тетяною і двоюрідною сестрою, початок 1930-х (фото з Вікіпедії)

Хлопець навчався у польській гімназії в Дубні. Крім нього, там були лише два українці. Вони відмовилися ходити на уроки релігії, де викладали католицизм. Натомість прогулювалися біля Дубенського замку, шукали підземні ходи і сліди Тараса Бульби, розповідає Наталія Філевич. Так почалася любов Бориса до історичної архітектури, з якої він врятував не один обʼєкт.

У 1943 році на Волині почали формуватися загони УПА, і Борис Возницький також зголосився. Тоді практично вся українська молодь поповнювала їхні лави, згадував пізніше. У 16 років його не взяли, але потім три місяці він був курʼєром при УПА-Південь. Однак в селі 1944 року його зловили і мобілізували в радянську армію, де Борис Возницький воював у штрафроті.

Борис Возницький в роки Другої світової війни

Місія життя – порятунок національної спадщини

Після війни Борис Возницький закінчив Львівське художньо-промислове училище (нині коледж імені Івана Труша) та Інститут декоративно-прикладного мистецтва (Академію мистецтв). Першою його роботою стала школа та гурток у Винниках, де молодий художник викладав малювання. Наталія Філевич розповідає, що педагог проводив нестандартні заняття, возив дітей на природу у сусідній ліс та Карпати, займався археологічними розкопками. Всі цінності зібрав у його першому створеному музеї у Винниках. А таких згодом було аж 16.

Борис Возницький обрав шлях мистецтвознавця, надихнувшись прикладом свого вчителя Володимира Овсійчука. «Рятування національної спадщини для мого життя – призначення згори. Це моя доля», – писав згодом у спогадах. Щоб поглибити свої знання, вступив заочно на відділ мистецтвознавства Ленінградської академії мистецтв.

Дипломна робота Бориса Возницького

Перша його музейна робота – Музей українського мистецтва на вул. Драгоманова, теперішня філія Національного музею імені Шептицького. Він працював науковим співробітником і почив їздити в експедиції не тільки Львівщиною, але і Волинню.

«Він не лишає надії, що повернеться на Волинь. Це була його мрія. Починає займатися вивченням живописця сакрального мистецтва Йова Кондзелевича, пише роботу про його творчість, знаходить іконостаси», – зазначає Наталія Філевич.

Відкривач генія Пінзеля

В одній із експедицій у селі Годовиця на Львівщині Возницький знайшов скульптури Йоана Пінзеля «Жертвоприношення Авраама» і «Самсон роздирає пащу лева». Це були перші скульптури талановитого скульптора доби бароко, які привіз до Львова Борис Возницький. Він відкрив його талант не тільки для України, а й Європи.

Як розповідає його колега, Борис Григорович хотів облікувати скульптури і долучити до фондів музею. Але партійні наглядачі сказали, що це «непотрібна релігійна рухлядь». Тож Возницький поставив Пінзеля у своєму кабінеті. Згодом ними захоплюватиметься уся Європа.

Експедиції селами і ночівля в скиртах сіна

З 1962 року і до своєї смерті Борис Возницький очолював Львівську картинну галерею. «Там процвітали інтриги, сварки, музей був запущений, обліку не було, фондову документацію не вели. Він не хотів туди йти працювати, але його вмовили. І новий директор почав наводити там лад», – згадує Наталія Філевич.

Насамперед він сформував професійний колектив. У 1960-х, на початку 1970-х роках експедиції були найважливішою роботою галереї. Їздили вантажними машинами, ночували серед поля в скиртах сіна, які називали «готелем Возницького», зате привозили дуже багато експонатів: ікони, скульптури, стародруки, вівтарі і надгробки. За час директорства Возницького колекція музейної установи поповнилася на десятки тисяч експонатів, які свідомо знищувалися і просто занепадали у покинутих церквах, костелах і замках.

Наукові працівники картинної галереї в експедиції зі збору експонатів

«Це був видатний стратег. Що б він не робив, у нього завжди був план. Він знав, до кого звернутися, який документ написати, як з людьми спілкуватися. Найважливіша, найцінніша його риса така, що він був дипломатом. Він вмів з усіма розмовляти – чи це був міністр, чи звичайний селянин, чи робітник, чи людина, яка проти нього категорично настроєна, він міг переконати всіх дуже спокійно», – згадує його колега.

Порятунок замків і їхніх експонатів

Так Борис Возницький остаточно вирішив, що його місією є порятунок і архітектури, і різних памʼяток культури. «Церкви горять, замки продаються. Це геноцид української культури», – бідкався він.

Колекція галереї потрохи назбирувалася, постало питання про нові приміщення. Під час відряджень у Польщу, Борис Возницький надихнувся ідеєю відновити аварійні будівлі замків і зробити їх музейними установами. Першим він хотів відновити Свірзький, але не домовився із Спілкою архітекторів і тоді почав відновлювати з руїн Олеський.

Стан Олеського замку до реставрації

Його відкрили 1975 року. Щоб від радянського керівництва не було претензій, чому у музеї висять портрети «польських панів», на дитинці замку встановили бюст Леніна з написом, що мистецтво належить народу. А відкриття музею поєднали з відкриттям памʼятника будьонівцям в Олеську.

Коли і в цьому замку вже не вистачало місця, Борис Возницький вибив під фондосховище сусідній монастир капуцинів, який тоді використовувало ПТУ.

Йому всіляко допомагали з реставрацією, але роботи виконували самі працівники галереї. Влітку на практиці долучалися також студенти коледжу і академії. Не цурався фізичної роботи і сам директор. Він завжди брав інструмент в руки і пліч-о-пліч зі своїми колегами прибирав на території замків.

Працівники галереї виконували фізичну працю. Возницький крайній праворуч

Батальні полотна з жовківського костелу були в жахливому стані. Їх відреставрували в Польщі з умовою, щоб вони вернулися назад у костел. Але там не було належних умов, недотриманий температурно-вологісний режим, тож чотири картини досі зберігаються в Олеському і Золочівському замку.

У палаці в Роздолі професійне око Бориса Возницького під численними набілами садових фігур помітило оригінали античних скульптур. А тамтешню бронзову фігурку путті XV ст. авторства флорентійського майстра Андреа дель Вероккйо, учителя Леонардо да Вінчі, продали на металобрухт за 24 грн. Борис Возницький викупив її там.

Врятоване путті XV ст. з Роздолу

Виховав багатьох послідовників

Наталія Філевич зазначає, що Борис Григорович був дуже скромним, не хотів давати інтервʼю, він казав, що це нікому не цікаво. Проте вів щоденник і писав свої спогади, які по його смерті зібрала донька Лариса і видала книжкою.

«Музейна робота була для мене постійною романтикою. Абсолютна неповторність кожного дня, можливість все вирішувати, співпраця з колективом, який мене загалом підтримував, радів успіхам, вбачав у цій роботі сенс і красу життя», – писав він.

Борис Возницький зумів виховати злагоджений колектив, своїх соратників і учнів. «Він сформував наш світогляд, ставлення до життя, роботи, до того, що є важливим, як працювати, незважаючи на те, чи ви заробляєте великі гроші, чи ні – в галереї на той час були мізерні зарплати. Ніхто на це не дивився. Коли треба було працювати, ми всі працювали. І це усвідомлення важливості культурної спадщини для нації прийшло саме завдяки тому, що так нас навчив Борис Возницький. Він сам вболівав за це і передав цей біль нам. Люди, які з ним працювали, не можуть спокійно дивитися на нищення, занедбування і забуття», – підсумувала його багаторічна колега Наталія Філевич.

Борис Возницький багато чого навчив своїх колег, завжди дбав про їхній розвиток

Зусилля музейника оцінив президент України Віктор Ющенко, який 2005 році присвоїв Борису Возницькому звання Героя України. Життя Бориса Возницького раптово обірвалося 2012 року внаслідок ДТП. Того трагічного дня він поспішав до одного зі своїх музеїв.

Музеї, які відкрив Борис Возницький:

1967 – каплиця Боїмів, яка тоді була складом;

1975 – Олеський замок;

1977 – музей Івана Федорова;

1978 – виставковий зал у церкві села Білий Камінь;

1986 – фондосховище в Олеську і музей Шашкевича в Підлиссі, на відкриття приїжджав Олесь Гончар;

1987 – перша виставка з роботами Пінзеля в Олеському замку і музей «Русалка Дністрова»;

1989 – врятована колекція з вілли «на хресті», що належала родини Федак-Кузьмович, а зараз НТШ. Її планували вивезти в Росію;

1991 – Жовківський замок став відділом галереї;

1993 – музей давніх памʼяток Львова в храмі Івана Хрестителя;

1995 – Підгорецький замок;

1996 – Пʼятничанська вежа XIV століття;

1997 – Музей стародавньої української книги, який спочатку відкрили у церкві Онуфрія, а потім у будинку біля палацу Потоцьких;

2000 – музей-майстерня Теодозії Бриж, а також музей сакральної скульптури Йогана Пінзеля у приміщенні костелу кларисок;

2004 – виставка про гетьмана Мазепу, на яку привезли булаву гетьмана, і відкрили музей гетьмана Виговського в Руді;

2005 – Музей модерної скульптури Михайла Дзинри в Брюховичах;

2006 – після ремонтів відкриття палацу Потоцьких;

2009 – великий палац у Золочеві.

