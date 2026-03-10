Вілла розташована на перехресті трьох вулиць

У Франківському районі Львова є багато мальовничих вілл. Про одну з них, в районі Кастелівка, розповіли на сторінці Франківської адміністрації. Нині це будинок Наукового товариства імені Шевченка на вулиці Генерала Чупринки, 21, раніше відомий як вілла Дзівінського або «на хресті».

Цей будинок з кутовою шестигранною вежею 1894 року спроєктували архітектори Юліан Захаревич, Михайло Ковальчук та Іван Левинський. Будувала його фірма Івана Левинського для ректора Львівської політехніки Здіслава Дзівінського. Будинок звели в період історизму у неоромантичному стилі, а вежа нагадує романтичні замки.

Вілла вежею схожа на замок (фото зі сторінки Франківської РА)

Фасад будинку – з нетинькованої цегли, оздоблений керамічним декором та різьбленими деталями. Вілла розмістилась на кутовій ділянці роздріжжя сучасних вулиць Генерала Чупринки, Київської та Котляревського, тому її називали «на хресті». Для затишку мешканців довкола вілли заклали сад та квітник.

Керамічні оздоби фасаду (фото зі сторінки Франківської РА)

Після Першої світової війни будинок належав купцю Шуліму Валлаху, а в 1920–30-х роках – піаністу Леопольду Мюнцеру, який загинув у Янівському концтаборі.

Ліпнина над вікнами (фото зі сторінки Франківської РА)

У другій половині 1930-х там мешкала родина Кузьмовичів. «Олена Шепарович – донька відомого громадського діяча Степана Федака. Володимир Кузьмович – член організаційного комітету партії УНДО, який організовував Український католицький союз, редагував газету “Мета”, працював інспектором шкіл Товариства “Рідна школа” та активно захищав інтереси українців у Польському сеймі», – розповідають на сторінці району. Родині належала колекція раритетних предметів та меблів. Однак з приходом більшовиків 30 вересня 1939 року Володимира Кузьмовича заарештували і вислали на 8 років у табори.

Пічка в інтер'єрі (фото зі сторінки Франківської РА)

Після Другої світової війни в будинку жив Микола Островерхов, який зібрав величезну колекцію творів мистецтва. «Це були куплені за безцінь чи просто вкрадені речі зі старих квартир, у тім числі репресованих і виселених зі своїх осель мешканців, із закритих та діючих храмів, цвинтарів, музеїв. Островерхов заповів половину свого майна музею Пушкіна у Москві, а половину – братові з Одеси. Однак цінності вдалось врятувати від вивезення. Зараз його порцеляна є основою колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, а меблі прикрашають Палац Потоцьких і деякі замки», – розповідають про останнього приватного власника на сторінці району.

Табличка НТШ (фото зі сторінки Франківської РА)

Сьогодні вілла належить Науковому товариству імені Шевченка, тут працює адміністрація та редакція його видань. НТШ – одна з найстаріших українських наукових інституцій, яку створили 23 грудня 1873 року у Львові за фінансової підтримки меценатів з Наддніпрянщини. Тривалий час головою Товариства був Михайло Грушевський. У 1939 році НТШ ліквідувала радянська влада, але з 1947 року воно відновило діяльність за кордоном. Через 40 років Товариство знову повернулось до Львова і працює у будинку на вул. Генерала Чупринки, який йому подарувала Ольга Кузьмович.