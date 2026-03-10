Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів 24 Каналу, що зростання ціни на пальне швидко вплине на логістику. А це своєю чергою відіб’ється на вартості продуктів харчування. Зокрема, на імпорт та товари, які швидко псуються.

Також зростання ціни на пальне може вплинути навіть на товари власного виробництва, де значна частина витрат у ланцюгу постачань має імпортні компоненти.

Проте експерт пояснює, що зараз бізнес може працювати за раніше підписаними контрактами. Відповідно – ціни встановлені ще до зростання вартості бензину та дизельного пального.

«Наразі овочі та фрукти, особливо імпортні та тепличні, відреагують на здорожчання першими», – пояснив Максим Гопка.

За його словами, подорожчання відбудеться через швидкий обіг – ціни на курс та логістику швидко змінюються і високу імпортну концентрацію у частини позицій.

Як приклад експерт навів імпорт помідорів та огірків в Україну з Туреччини у 2025 році. Країна поставила нам понад 80% овочів у вартісному вимірі.

«Хвиля подорожчання логістики/страхування/паливної складової в імпорті або коливання курсу долара переноситься на полицю швидше, ніж у "довгих" ланцюгах переробки», – запевнив експерт.

Коли виросте ціна на м’ясо та молоко?

Експерт пояснив, що у тваринництві один з основних компонентів витрат – це корми. А виробники мають запаси, тож і зреагує ринок протягом 1–3 місяців. Та якщо ціна на пальне ростиме далі, то м’ясні продукти подорожчають скоріше.

Водночас Максим Гопка сказав, що зараз ціни на м’ясо не ростуть швидко через те, що пропозиція на внутрішньому ринку переважає попит. Проте відчутними ціни можуть стати до Великодня.

Подібна ситуація буде і з молочними продуктами, проте там відмінність у додатковій енергомісткості переробки й «холодного ланцюга».

«Якщо паливо дорожчає швидко, то операційні витрати на збір та транспортування молока й дистрибуцію готової продукції можуть піти вгору раніше, ніж зміниться кормова складова», – підсумував аналітик УКАБ.

До речі, 9 березня середня ціна на бензин А-95 становить 69,02 грн за літр, на дизель – 71,60, на газ – 40,69. Кабмін 6 березня заявив, що «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а також готує заходи, щоб стримати ціни та забезпечити запаси.

