Програмне забезпечення компанії дозволяє дронам долати перешкоди РЕБ

Львівська компанія Sine Engineering отримає інвестицію від американсько-українського Фонду реконструкції, що створений в травні 2025 року в межах так званої угоди про надра. Про це в своєму тедеграм-каналі повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Сума інвестицій наразі не розголошується. Раніше сайт Kyiv Independent повідомляв, що про деталі мають оголосити Україна та представники Міжнародної корпорації США з Міжнародного розвитку (DFC), які зараз перебувають в Києві.

ТОВ «Сайн Інжиніринг» офіційно зареєстроване в 2025 році у Львові. За даними сервісу YouControl, компанія входить до американського холдингу Sine Strategic Group, Inc.. Кінцевими власниками фірми є львівські айтівці Андрій Чулик, Остап Ференсович та Богдан Тимків.

Як стартап Sine Engineering заявила про себе в 2022 році, тоді команда складалася з п’яти учасників. В грудні 2025 року Sine Engineering отримала нагороду НАТО Innovation Range. Зараз команда компанії складається з понад 400 людей.

Розробки компанії стосуються програмного забезпечення для автономної навігації, що дозволяє безпілотникам виконувати місії без зв'язку із супутниками та долати перешкоди РЕБ. Також компанія представила свою технологію для керування роями дронів.

Sine Engineering співпрацює з українськими та закордонними виробниками безпілотників.

