«Аврора» збільшила дохід у 90 разів

Агенція Top Lead разом із аналітичною компанією YC Market опублікували рейтинг «100 найстійкіших компаній», які показали найбільше зростання чистого доходу за п’ять років (2019–2024). До списку увійшли продуктові ритейлери, агрохолдинги, фармацевтичні компанії та логістичні оператори.

10 найстійкіших компаній:

«АТБ-маркет» – 103,9 млрд грн. «Кернел-Трейд» – 39,4 млрд грн. «Оптіма-Фарм» – 38,2 млрд грн. «Аврора» – 37,6 млрд грн. Вінницька птахофабрика МХП – 36,8 млрд грн. «Епіцентр К» – 33,4 млрд грн. «БаДМ» – 32,3 млрд грн. «Нова пошта» – 31,3 млрд грн. «Сільпо-Фуд» – 30,5 млрд грн. «Філіп Морріс Україна» – 26,4 млрд грн.

Найбільше компаній у рейтингу – з роздрібної торгівлі, агробізнесу, фармацевтики та логістики. Аналітики окремо виділили мережу «Аврора», яка збільшила доходи у 90 разів за пʼять років. «Нова пошта» стала єдиним поштовим оператором, що потрапив до першої десятки.

Найбільш стійкі компанії в Україні / Інфографіка YC Market (клікніть для збільшення)

Які тенденції показав рейтинг?

Дослідження підтвердило, що найкраще кризу пережили компанії, які закривають базові потреби людей, як от продукти харчування, ліки, доставка, паливо, товари щоденного вжитку. Агросектор додатково виграв від девальваційного ефекту в експорті.

Великі гравці скористались і тим, що дрібні конкуренти не витримали тиску: частина ринку перейшла до них природним чином. Водночас компанії, які опинились у рейтингу, продовжували інвестувати навіть під час війни – переналаштовували логістику, шукали нових постачальників, відкривали нові точки.

Також аналітики наголосили, що саме ці компанії, які увійшли до рейтингу, впродовж пʼяти найважчих років зберігали робочі місця, платили податки і забезпечували українців товарами та послугами.

Львівські компанії у рейтингу

Серед регіональних гравців помітні кілька компаній із заходу України. «Галичина-Табак» посідає 12-те місце загального рейтингу з приростом 23,7 млрд грн – один із найкращих результатів у харчовій та тютюновій промисловості. «Львівенергозбут» посів 20-те місце, приріст чистого доходу – 18,6 млрд грн.

Загалом західні області країни демонструють відносно стабільну динаміку: менша руйнація виробничої бази, близькість до кордонів ЄС і роль логістичного хабу дали регіональним компаніям перевагу.