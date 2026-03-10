Пам'ятник молодому Шевченку у Чернігові

У 2021 році Міністерство закордонних справ України зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам’ятників Тарасові Шевченку. В Україні тоді нарахували 1068 монументів з постаттю поета та 99 – за кордоном.

Проте більшість скульптур дуже тенденційні: зажурений поет з лисиною і козацькими вусами, як він виглядав на світлинах в останні роки життя. Бували навіть курйозні випадки, коли підприємливі громади для економії грошей переробляли пам’ятник декомунізованому Лєніну на Шевченка.

ZAXID.NET зібрав перелік нетипових пам’ятників, де Тарас зображений молодим, а подекуди – навіть з художньою папкою у руках, а не «Кобзарем».

Чи не наймолодший бронзовий Тарас стоїть у його рідному селі Шевченкове на Черкащині. Цей підліток з сумкою і палицею в руках ілюструє 13-річного Тараса, який «пас ягнята за селом» або який вже покинув власне село і мандрував у пошуках малярів, в яких можна вчитися.

Тарас-підліток у Шевченковому (фото ZAXID.NET)

У Глухові на Сумщині стоїть молодий Шевченко. Містяни відтворили Тараса, який вперше відвідав Глухів у 30-річному віці. Постать Тараса, який стоїть на бруківці без постаменту, доповнює така ж бронзова карета, яку зробив місцевий майстер і нею Шевченко приїхав до Глухова. Довкола розставлені лавки та ліхтарі, де відпочивають мешканці, а Тарас стоїть між ними як свій, без зверхності і напускного пафосу гранітних постаментів.

Глухів (фото ZAXID.NET)

У Вінниці бронзовий Шевченко сидить у товаристві хлопчика і дівчинки. Пам’ятник встановили у 2014 році. Скульптор Володимир Цісарик також відтворив подільські мандри молодого Шевченка. У віці 35 років у складі мистецької експедиції він відвідав Шаргородщину. Коли втомлений сів відпочити, його обступили із запитаннями місцеві діти. Саме цей момент відтворений на скульптурі.

Вінницький Шевченко і діти (фото з Вікіпедії)

В Івано-Франківську теж доволі молодий пам’ятник – і за датою встановлення, і за віком зображеного Шевченка. Його 2011 року місту подарував канадський скульптор українського походження Лео Мол, коли дізнався, що це єдиний обласний центр України, який не має монумента Кобзарю. Ця статуя відтворює Шевченка як поета – з книгою в руці.

Івано-Франківськ (фото з Вікіпедії)

Така тематика із зображенням молодого літератора з книжкою у руках повторюється і на пам’ятниках у Василькові, Новомиргороді, Дрогобичі та інших містах України. Покровського Шевченка, який сидить у кріслі і запрошує відвідувачів приєднатися, демонтували і перенесли на Дніпропетровщину. У Переяславі стоїть не просто молодий поет, а це пам’ятник його «Заповіту», який вигравіруваний на гранітній плиті.

Шевченко-художник відтворений у Бродах та Угорниках в передмісті Івано-Франківська – із палітрою у руках. А звягельський Шевченко тримає у руках капелюх, а поруч з ним лежить альбом із малюнками.

