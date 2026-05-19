У вівторок, 19 травня, в Архикатедральному соборі святого Юра відбувається чин прощання з народним депутатом Степаном Кубівим, який раптово помер у віці 64 років 18 травня. О 20:00 відбудеться парастас за політиком, повідомляє «Суспільне», після чого тіло буде у храмі. Чин похорону розпочнеться в соборі святого Юра у середу, 20 травня, о 13:00, о 14:30 відбудеться загальноміське прощання біля львівської ратуші, а о 15:00 похоронна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де поховають Степана Кубіва.

