Перша українська КАБ розроблялася без копіювання західних чи радянських рішень

Перша керована авіабомба українського виробництва отримала назву «Вирівнювач». Її ціна – втричі менша за американські авіабомби, які використовувала Україна, повідомило видання Business Insider із посиланням на виробника нових КАБів.

Розробкою українських керованих авіабомб займалася компанія DG Industry. Підприємство розробляло КАБи протягом 17 місяців, не беручи за основу західні чи радянські рішення.

Авіабомба отримала назву «Вирівнювач». Вона призначена для ураження цілей глибоко в тилу ворога. Зазначається, що озброєння розробили з урахуванням високоточності наведення та сумісності з сучасними українськими літаками і системами.

У маркетплейсі оборонних технологій для військових Brave1, в межах якого створили КАБ, повідомили, що їх можна буде запускати з винищувачів F-16 та Mirage, проте для їхнього застосування знадобиться додаткова сертифікація.

За даними співрозмовника видання, перша українська КАБ є втричі дешевшою за американські JDAM-ER. Зазначимо, на початку травня Держдеп США схвалив продаж 1700 комплектів цього озброєння та обслуговування для них на загальну вартість 373 млн доларів.

Нагадаємо, напередодні, 18 травня, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що «Вирівнювач» пройшов бойові випробування та готовий до застосування на фронті. Авіабомба здатна нести 250 кг бойової частини.