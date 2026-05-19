Правоохоронці провели 23 обшуки у пʼяти областях

Мережу магазинів секонд-хенду EconomClass запідозрили в ухиленні від сплати податків на понад 38 млн грн. Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, власники бізнесу оформлювали магазини на сотні ФОПів, щоб платити менше податків.

За даними слідства, секонд-хенди фактично працювали як одна велика компанія, але офіційно продажі проводили через понад 530 підконтрольних підприємців у різних областях України. Така схема дозволяла залишатися на спрощеній системі оподаткування навіть після перевищення ліміту доходів.

У БЕБ кажуть, що протягом 2023-2025 років через 23 ФОПів провели понад 231 млн грн. Попередньо, через це бюджет недоотримав понад 38,6 млн грн ПДВ.

Правоохоронці провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Під час слідчих дій вилучили документи та носії інформації, пов’язані з роботою понад 530 ФОПів.

Наразі триває досудове розслідування. Водночас у БЕБ наголошують: остаточне рішення щодо вини EconomClass ухалить суд.