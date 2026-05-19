Муніципали виявили шість пошкоджених дерев

У Луцьку перевіряють обставини пошкодження каштанів на вулиці Рівненській з боку Київського майдану. До з’ясування причин всихання дерев долучилися муніципальна варта та Державна екологічна інспекція.

Про проблему в неділю, 17 травня, повідомила користувачка тредсу з нікнеймом yuliafurmanova. За її словами, у стовбурах кількох каштанів просвердлили отвори, куди заливали невідому речовину. Після цього дерева почали швидко всихати.

Начальниця відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Тетяна Головій розповіла ZAXID.NET, що 18 травня інспектори виїхали на вулицю Рівненську, 4, де виявили пошкодження шести каштанів.

«У кожному дереві були просвердлені по три отвори, що, ймовірно, і спричинило їх всихання. Ми звʼязалися з відділом екології, щоб встановити, чи не було це лікуванням каштанів. Однак там повідомили, що таких робіт там не проводили», – зазначила Тетяна Головій.

Інспектори також опитали власницю магазину на зупинці громадського транспорту неподалік, де нині триває реконструкція. Жінка заперечила причетність до пошкодження дерев і пояснила, що зацікавлена у їх збереженні, оскільки планує відкриття овочевого кіоску і їй необхідний затінок. Окрім того, частина каштанів розташована значно далі від її об’єктів.

«Наразі встановити причетних не вдалося. Мешканці прилеглих будинків розповіли, що дерева почали всихати ще 3–4 тижні тому. Тому пошкодження не є свіжими, а камер спостереження на цій ділянці немає», – додала Тетяна Головій.

В управлінській компанії поруч розташованого ЖК Kyiv Sky в коментарі виданню «Конкурент» повідомили, що не зверталися до міської ради із проханням дозволити зрізати дерева. Там також зазначили, що земельна ділянка не приватизована і належить міській раді.

Начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак повідомила ZAXID.NET, що фахівці перевіряють інформацію та готують заяву до поліції. Також до встановлення обставин долучилася Державна екологічна інспекція, яка має підрахувати завдані збитки.