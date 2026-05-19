Євген Квас та Олена Легуцька після затримання перебувають у СІЗО

Міський голова Самбора Юрій Гамар підписав розпорядження про звільнення з посад керівників двох комунальних підприємств, які раніше отримали підозри у хабарництві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Мова про директорку Самбірської лікарні Олену Легуцьку та директора СКП «Об’єднане» Євгена Кваса.

Як повідомив мер Самбора Юрій Гамар, із посадовцями розірвано контракти та звільнено з посад. Кадрові рішення набрали чинності 18 травня. Олена Легуцька та Євген Квас після затримання перебувають у СІЗО.

Раніше ZAXID.NET розповідав, що оперативники ДСР та СБУ проводили масові обшуки у Самборі. У результаті затримано чотирьох головних фігурантів справи: директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку, медсестру цієї лікарні Наталію Бегей, ексдепутата Самбірської райради від «Слуги народу», очільника СКП «Об'єднане» Євгена Кваса та його брата Мар’яна Кваса, який є власником зареєстрованого в Давидові ТОВ «ОІЛ-Феллер», що займається вантажними перевезеннями.

Відомо, що директорку лікарні Олену Легуцьку затримали поблизу пункту пропуску разом із місцевим ексдепутатом Євгеном Квасом та його братом Мар’яном Квасом. Вони намагалися втекти на кордон.

За версією слідства, Олена Легуцька та медсестра Наталія Бегей за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили медичні документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також понад 270 тис. доларів, близько 35 тис. євро та понад 800 тис. грн готівки (загалом близько 14,5 млн грн за курсом НБУ).

Обом медикиням повідомили про підозри в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, а також в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Євген Квас, за даними правоохоронців, влаштовував чоловіків призовного віку працювати на підприємство, що мало критичний статус та право бронювання працівників від мобілізації. Попри офіційне оформлення, вони фактично не працювали та не виконували посадових обов’язків. Євгена Кваса також підозрюють у хабарництві та перешкоджанні діяльності ЗСУ.