СБУ та ДСР проводять обшуки та затримання фігурантів

У вівторок, 12 травня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та прокурорами проводять масові обшуки через схему ухилення від мобілізації, організовану у місті Самбір на Львівщині.

За інформацією ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах, обшуки проводять у межах кримінальних проваджень щодо сприяння чоловікам призовного віку в ухиленні від мобілізації. Оперативники ДСР та СБУ працюють у медичному закладі, комунальному підприємстві та за місцями роботи та проживання учасників схеми.

За попередніми даними, cеред затриманих фігурантів: директорка Самбірської центральної лікарні Олена Легуцька, ексдепутат Самбірської райради від «Слуги народу», очільник СКП «Об'єднане» Євген Квас та його брат Мар’ян Квас.

Правоохоронці вилучили чотири автівки: BMW X5, Mercedes, Audi Q7, Audi Q8, а також готівку.

Нагадаємо, у 2023 році Євген Квас отримував підозру через зловживання під час ремонту доріг, після чого він склав депутатський мандат.

Новина доповнюється...