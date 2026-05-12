Прикордонник одержав хабар від підприємця біля приміщення санаторію

ДБР затримало посадовця санаторію «Прикордонник-Немирів», який вимагав і одержав відкат у 30 тис. грн від львівського підприємця – переможця тендеру на постачання щебеню.

Як зазначається в ухвалі Личаківського районного суду Львова, старший сержант, який займає посаду техніка відділення житлово-експлуатаційного забезпечення санаторію «Прикордонник-Немирів», вимагав відкат у підприємця, який наприкінці березня цього року взяв участь у тендері щодо закупівлі щебеню гранітного. Очікувана вартість закупівлі становила 444,6 тис. грн.

Після відмови первинного переможця процедури закупівлі від підписання договору право укладення відповідного договору перейшло до наступного учасника – ФОП. Посадовець санаторію зателефонував до підприємця і запропонував підписати угоду. Згодом під час особистої зустрічі посадовець висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 30 тис. грн.

За винагороду обіцяв підписання договору без штучного затягування, недопущення перешкод під час поставки та приймання товару та сприяння у своєчасній оплаті за поставлений товар.

23 квітня між Санаторієм «Прикордонник-Немирів» Державної прикордонної служби України та підприємцем було укладено договір на поставку 380 тонн щебеню на суму 433,8 тис. грн.

8 травня біля приміщення санаторію посадовець одержав 30 тис. грн від підприємця, відразу після чого його затримали правоохоронці. Ухвалою суду посадовця санаторію відсторонили від посади терміном на два місяці.

Відповідно до результатів тендеру, угоду на постачання щебеню на суму 433,8 тис. грн було укладено з львівським ФОП Анзором Жердецьким. Від імені санаторію договір підписав начальник Богдан Скиба.