У Львові ветеранів безкоштовно навчатимуть фотографії, відеомонтажу та креативного підприємництва. Стартував набір на навчальну програму від Львівського культурного хабу «Фокус Вперед». На інтенсив можуть зголоситися ветерани та їхні рідні, які хочуть опанувати нові навички, зібрати власне портфоліо та почати працювати у креативній індустрії.

Як повідомили у ЛМР, учасники навчання зможуть обрати напрям – фотографію або відеомонтаж. Окрім цього, вони матимуть навчання з креативного підприємництва. Програма поєднає теоретичні заняття з практикою та створення власного контенту.

Навчання відбуватиметься з кінця травня до першої половини серпня на базі Львівської національної академії мистецтв (вул. Кубійовича, 35А) та Львівського культурного хабу (вул. Князя Романа, 6).

Реєстрація на програму триває до 17 травня за посиланням.