На борту російського корабля Ursa Major, який затонув у грудні 2024 року біля Іспанії після серії вибухів, були деталі двох реакторів, схожих на двигуни для субмарин. Про це повідомило у вівторок, 12 травня, CNN із посиланням на капітана судна.

Журналісти CNN опублікували розслідування, яке розкриває деталі потоплення російського підсанкційного корабля. Нагадаємо, 23 грудня 2024 року на судні Ursa Major прогриміли кілька вибухів, після чого воно пішло на дно. Тоді район навколо позначили як небезпечний для судноплавства. Рятувальну операцію проводив російський військовий корабель.

Компанія-перевізник заявила, що на момент аварії судно перевозило «портові крани завважки 380 тонн кожен, необхідні для розширення термінала у Владивостоці, та 45-тонні люкові кришки для нових криголамів». Втім, згодом іспанська влада повідомила, що капітан судна розповів про два ядерні реактори на борту, схожі на реактори для субмарин. Втім, чоловік не знав, чи було всередині ядерне паливо.

«У розслідуванні стверджується, що, ймовірно, перевезені реактори були моделі ВМ-4СГ, які часто зустрічаються на російських атомних підводних човнах класу “Дельта IV” з балістичними ракетами, але наведено обмежені докази на підтвердження цього твердження», – пише CNN.

Згідно з публічними даними польотів, американські літаки-“розвідники” ядерних програм двічі пролітали над затонулим кораблем протягом минулого року. А через тиждень після затоплення його уламки також відвідав ймовірний російський корабель-розвідник, який спровокував ще чотири вибухи.

За даними співрозмовника CNN, ознайомленого з перебігом розслідування, пробиття корпусу корабля могло спричинити застосування рідкісного типу торпеди. Так, за версією слідчих, отвір розміром 50 на 50 см у корпусі Ursa Major могла утворити суперкавітаційна торпеда «Барракуда». Вважається, що на озброєнні її мають лише США, кілька країн-союзників по НАТО, а також Росія та Іран. Джерела журналістів повідомляють, що постріл міг би спричинити безшумний удар та різко зупинити корабель. Втім, інші експерти висловили думку, що корабель більш імовірно міг постраждати від міни-лімпета.

«Схоже на кумулятивну вибухівку, яку хтось чи щось розмістив біля корпусу», – вважають в аналітичній компанії Janes.

Журналісти припускають, що ядерні реактори могли прямувати до Північної Кореї. Зазначається, що саме у грудні 2025 року режим КНДР опублікував фото свого першого атомного підводного човна. На світлинах з Кім Чен Ином видно лише корпус судна, і немає жодних доказів, що тоді в ньому був робочий ядерний реактор.

Раніше КНДР відкрито закликав Росію поділитися своїм ядерним технічним досвідом. За даними СNN, такі вимоги зʼявилися на тлі того, як десятки тисяч північнокорейських солдатів вирушили на війну проти України у жовтні 2024 року.