Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала рекомендацію на звільнення заступника начальника одного з управлінь Офісу Генпрокурора Вячеслава Плахотніка через неявку на медичне обстеження для підтвердження інвалідності. Про це повідомило у вівторок, 12 травня, «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, прокурор не прибув на огляд, пояснивши це «правовою невизначеністю». Серед причин він назвав відсутність дати, підпису та реєстрації у повідомленні-виклику. Крім того, в одному з документів йому помилково вказали інше по батькові – «Петрович» замість «Володимирович».

Плахотнік працює в органах прокуратури з 2006 року. З 2020 року він обіймає посаду заступника начальника одного з управлінь Офісу Генерального прокурора. Інвалідність третьої групи прокурору встановили у 2014 році, а у 2021-му він отримав другу групу довічно. Згідно з деклараціями, за останні п’ять років Плахотнік отримав понад 1,2 млн грн пенсії.

Перевірки прокурорів із статусом осіб з інвалідністю почалися після скандалу навколо голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. У КДКП заявили, що прокурора належним чином повідомили про необхідність проходження медичного огляду, однак він так і не з’явився. У комісії вважають, що така поведінка підірвала довіру до органів прокуратури.

Також у матеріалах службового розслідування йдеться, що Плахотнік є військовозобов’язаним та перебуває на обліку в одному з харківських ТЦК. Водночас в Офісі Генпрокурора немає інформації про те, що він повідомляв центр комплектування про свій статус особи з інвалідністю.

Сам прокурор заявляє, що проблеми зі здоров’ям у нього реальні, а рішення про встановлення другої групи інвалідності у 2021 році ініціювали лікарі після тривалого лікування. У коментарі журналістам Плахотнік зазначив, що не погоджується з рішенням КДКП та вважає його неправомірним. Наразі він вирішує, чи буде оскаржувати це рішення.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 11 лютого ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади прокурора Пустомитівської окружної прокуратури на Львівщині Олега Опанасюка, який оформив інвалідність II групи, не маючи на те підстав.