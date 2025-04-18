З прокуратури Хмельниччини звільнили частину прокурорів з інвалідністю

Із Хмельницької обласної прокуратури після скандалу з масовим оформленням довідок з фіктивними діагнозами звільнили 16 прокурорів з інвалідністю. За даними правоохоронців, до махінації причетні вже колишня очільниця МСЕК Тетяна Крупа та її син Олександр Крупа. На Хмельниччині залишаються на посадах ще 47 прокурорів з інвалідністю.

«На даний час в органах прокуратури Хмельницької області згідно з наявними документами працює 47 прокурорів з інвалідністю. У період з 01 жовтня 2024 року по даний час звільнено з посад 16 прокурорів з інвалідністю», – йдеться у відповіді Хмельницької обласної прокуратури на запит «Слідство.Інфо».

У 2024 році тодішню очільницю МСЕК Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків лише готівкою у них знайшли майже 6 млн доларів. За даними слідства, у робочому кабінеті чиновниця зберігала підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась викинути через вікно дві сумки з пів мільйонами доларів. Згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир мали 24 млн грн офіційних доходів. Всього правоохоронці заарештували понад 150 об’єктів нерухомого майна родини Крупи.

Станом на жовтень 2024 року понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником мали оформлену інвалідність. Після скандалу довкола МСЕК Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року, а генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку. Правоохоронці почали масові перевірки МСЕК та пов’язаних органів.

У квітні 2025 року польські прокурори передали Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною Крупи за кордоном: під час перебування у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших місцях Крупи вносили кошти на банківські рахунки та надалі переказували їх на рахунки установ у Швейцарії та США.

17 квітня 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях ексголови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Наразі експосадовиця перебуває під вартою у київському СІЗО.