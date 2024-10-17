Олексій Олійник звільнився з посади керівника обласної прокуратури за власним бажанням

У четвер, 17 жовтня, генпрокурор звільнив з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури 44-річного Олексія Олійника. Звільненню передував скандал із отриманням інвалідності майже 50 прокурорами Хмельниччини, у тому числі Олексієм Олійником, за сприяння викритої на хабарництві голови медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.

«Наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві також зазначили, що службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури ще триває. «Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури», – поінформували в ОГП.

Сам Олексій Олійник у Facebook підтвердив, що отримав інвалідність у 2017 році через травму на робочому місці, яка сталася у 2005 році (у 25 років) під час вивчення матеріалів кримінального провадження. Також він підтвердив інвалідність 48 прокурорів прокуратури Хмельницької області.

«Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки», – прокоментував він. Появу у публічному просторі інформації про інвалідність хмельницьких прокурорів він назвав «дискримінацією за ознакою професії прокурор».

Нагадаємо, напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам на Хмельниччиині та їхнім близьким родичам.

Серед інших інвалідність 2 групи оформив і головний прокурор Хмельницької області Олексій Олійник та його дружина Ірина Олійник. Олексій Олійник отримав право на пенсію у зв’язку з інвалідністю у віці 37 років в 2017 році. Тоді за рік він отримав 34 тис. грн пенсії. Вже у 2023 році прокурор отримав підвищену пенсію – 251 тис. грн. Підвищену пенсію отримала і його дружина Ірина. Усього вони отримали з пенсійного фонду 2,5 млн грн. Загалом 50 прокурорів-інвалідів Хмельницької прокуратури отримали з Пенсійного фонду понад 54 млн грн пенсії.