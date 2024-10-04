Слідчі ДБР провели обшуки у службових кабінетах і за місцем проживання підозрюваної та її сина

Правоохоронці провели обшуки у помешканні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який працює на керівній посаді в обласному Пенсійному фонді. У них виявили майже 6 млн доларів у різній валюті, брендові прикраси та коштовності. Крім того, посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Про це повідомили 4 жовтня у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи підозрюють у незаконному оформленні інвалідності чоловікам призовного віку. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах і за місцем проживання посадовиці та її сина, який обіймає керівну посаду в Головному Управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Згідно з даними «Опендатабот», головою Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи є 64-річна Тетяна Крупа, а керівником обласного Пенсійного фонду – Олександр Крупа. Варто зауважити, що голова сімейства Володимир Крупа до 2021 року очолював Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, а нині є одним із засновників ТОВ «Солар-Інвест», яке займається виробництвом сонячної електроенергії.

У керівниці МСЕК у робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Водночас вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5,244 млн доларів., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєктиє Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно», – повідомляють у ДБР.

Також слідчі виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Зокрема, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 млн доларів.

Усі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України). За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією усього майна.

Тетяна Крупа із 2020 року є також депутаткою Хмельницької обласної ради від партії «Слуга Народу». На сайті ради вказано, що вона входить до постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. У 2015 році Тетяна Крупа також намагалась потрапити до Хмельницької облради, балотуючись від Блоку Петра Порошенка від мажоритарного округу №20, але невдало.

У декларації посадовиці за 2023 рік вказано, що за місцем основної роботи вона заробила 597 300 грн, а з інших джерел отримала більше 1 млн грн доходу. Крім того, головна лікарка обласного МСЕК мала понад 15 млн грн і 70 тис. доларів готівки. З обʼєктів нерухомості Тетяні Крупі належать три житлові будинки у Хмельницькій області, ще 13 – записані на її чоловіка. Також Володимир Крупа є власником трьох квартир у Хмельницькому (площею 91,124,5 та 105,9 м2), якими користується його дружина. Загалом у спільній власності подружжя – 40 земельних ділянок (більшість з них площею 20 тис. м2). Тетяна та Володимир Крупа також мають два недобудовані дачні будинки у селі Вільховець (площею 50 та 205 м2) та один – у Хмельницькому (590 м2).