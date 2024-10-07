Під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина правоохоронці знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності

Голові Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі у понеділок, 7 жовтня, обрали запобіжний захід. Підозрювану у незаконному збагаченні посадовицю посадили у СІЗО із можливістю сплати 500 млн грн застави.

Як повідомив Офіс генпрокурора, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина, керівника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи, правоохоронці знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Крім того, посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Також слідчі виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Зокрема, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 млн доларів.