Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні

Керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. Про це на основі перевірки прокурорських декларацій про доходи за минулі роки повідомив у Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

«Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи», – написав Юрій Бутусов.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів, за словами журналіста, пенсію за інвалідністю не оформив тільки керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Олександр Гончар. Його дружина теж не має інвалідності.

Водночас головний прокурор Хмельницької області Олексій Олійник та його дружина Ірина Олійник отримали з грошей пенсійного фонду 2,5 млн грн.

Олексій Олійник оформив пенсію у зв’язку з інвалідністю у віці 37 років в 2017 році. Тоді за рік він отримав 34 тис. грн пенсії. Вже у 2023 році прокурор отримав підвищену пенсію – 251 тис. грн. Підвищену пенсію отримала і його дружина Ірина.

Прокурори оформляли собі інвалідність і пенсії не заради грошей, вважає Юрій Бутусов, а через переваги у працевлаштуванні.

«Згідно із законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини з інвалідністю – додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу область. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – ідеться в дописі.

Загальна сума пенсій, яку 50 прокурорів отримали з грошей платників податків, становить понад 54 млн грн – це підрахунок на основі декларацій прокурорів про доходи. Але також пенсії через інвалідність отримували близькі родичі прокурорів, тож всю суму підрахувати неможливо.

Юрій Бутусов оприлюднив прізвища прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність у 2016-2024 роках. Окрім Олексія та Ірини Олійників, це такі люди:

Олександр Мартинюк;

Сергій Нагребецький;

Сергій Ромась;

Олег Галус;

Олексій Луговий;

Володимир Лазаренко;

Олександр Щербатюк;

Петро Нікітюк;

Олег Шпак;

Руслан Сідельников;

Михайло Войтюк;

Олег Козлюк;

Володимир Коханський;

Микола Максимчук;

Ігор Барахтенко;

Олег Львовський;

Ольга Веселовська;

Володимир Сарело;

Оксана Лісова;

Роман Романюк;

Віталій Балюк;

Юлія Лунь;

Віталій Пронозюк;

Олександр Галишук;

Ольга Яремчук;

Олександр Базан;

Роман Олійник;

Сергій Стецюк;

Іван Комар;

Олександр Терлецький;

Борис Бандура;

Юрій Зубик;

Віктор Арсенюк;

Іван Лисюк;

Олександр Заремба;

Михайло Поліщук;

Андрій Благовісний;

Євген Вітюк;

Тетяна Боднарук;

Максим Скринник;

Богдан Лютак;

Дмитро Кушнір;

Ірина Гучинська;

Юрій Туз;

Любов Васильєва;

Віталій Прокопчук;

Марина Пітель;

Сергій Сухоребрий;

Сергій Наконечний;

Роман Олійник.

Керівниця МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа у 2020 році стала депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Після цього її син Олександр Крупа отримав посаду голови Пенсійного фонду в області. Додамо, що Олексій Олійник також став головним прокурором області у 2020 році.

Юрій Бутусов закликає правоохоронні органи перевірити усі рішення МСЕК Хмельниччини про видачу свідоцтв про інвалідність працівникам правоохоронних органів області і членам їхніх родин.

«Усі правоохоронці, які отримали інвалідність та пенсії з рук родини Крупи, і які не мають реальної інвалідності через особисту участь у бойових діях, мають бути негайно звільнені з правоохоронних органів та державної служби і засуджені. Майно та гроші злочинців мають бути конфісковані для повного відшкодування втрат бюджету», – написав Юрій Бутусов.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 жовтня суд обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Підозрювану у незаконному збагаченні посадовицю посадили у СІЗО з можливістю сплати 500 млн грн застави.

P.S. Після оприлюднення цієї інформації Юрієм Бутусовим, Офіс Генерального прокурора повідомив, що Генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Розслідування стосуватиметься не лише інформації про Хмельницьку обласну прокуратуру, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин, додали в Офісі Генеральної прокуратури.