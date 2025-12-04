Сніг на свято Миколая не прогнозують

Перші зимові вихідні у Львові та області будуть без натяку на снігу та холод. Детальний прогноз погоди на 6 та 7 грудня повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 6 грудня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність з проясненнями. Денна температура повітря становитиме від 1°С до 3°С тепла без опадів, проте з поривчастим вітром. Вночі температура становитиме від 0°С до 2°С тепла.

У неділю, 7 грудня, синоптики прогнозують хмарність без прояснення. Денна температура повітря підніметься від 3°С до 5°С тепла. Опадів не буде, проте прогнозують поривчастий вітер. Вночі температура становитиме від 0°С до 2°С тепла.