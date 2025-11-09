Наприкінці вересня низка українських медіа поширили інформацію про те, що зима 2025-26 років в Україні буде аномально холодною – з морозами до 25 градусів. Згодом ця інформація з’явилася в соцмережах. Там користувачі дописували власні «прогнози», зокрема про те, що таких морозів та ще й під час російських обстрілів, що руйнують енергетичну інфраструктуру України, комунальні мережі не зможуть витримати.

ZAXID.NET дізнався, звідки з’явилися прогнози про «арктичну зиму» в Україні та чи можна їм довіряти.

Сумнівне джерело

Українські медіа, які поширили інформацію про «арктичну зиму» в Україні посилаються на «західних синоптиків», а конкретніше – на портал MKweather, згадуючи «аналітиків MKweather» та «дані MKWeather».

Що це за портал? MKweather – це словацький сайт, що пише про погоду і клімат в усьому світі. Він заснований у 2020 році. Багато публікацій на сайті мають сенсаційні заголовки, що привертають увагу, – «національний рекорд», «найспекотніша температура в історії світу», «екстремальний холод» тощо. У відкритих джерелах немає інформації про те, що цей сайт пов’язаний з професійними синоптиками чи фахівцями в галузі клімату.

Автором усіх публікацій на сайті є Марек Кучера, тож портал швидше можна назвати блогом. Він або передруковує інформацію про погодні явища з інших джерел, або публікує власні «прогнози».

5 вересня Марек Кучера опублікував ексклюзивний, за його словами, прогноз на зиму 2025-26 років в Європі, зокрема в її східній частині. Про Україну там написано наступне: «Східна Європа (Україна, Білорусь, західна Росія): найхолодніший регіон континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими. Можливе утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур». Ідеться, вочевидь, про арктичні повітряні маси, що можуть приносити похолодання і заморозки. Інших згадок немає.

Хоча в публікації і згадуються різні синоптичні терміни, системи тощо, проте автор не пояснює, якими моделями для прогнозування він користувався, яка відсоткова ймовірність настання того чи іншого сценарію, на основі яких даних він зробив прогноз. Окрім того, в публікації йдеться про прогноз на зиму для всієї Європи, але немає жодних розгорнутих даних по країнах – цифр, карт тощо. Натомість автор вживає багато емоційно забарвлених слів.

Загалом у публікації йдеться про те, що взимку в Європі можливі «рекордні епізоди тепла, повеней, снігових бур та холодних хвиль». Марек Кучера стверджує, що на заході Європи буде тепла і дощова зима, а на сході – холодна і сніжна. У висновку до свого прогнозу автор називає прийдешню зиму «зимою контрастів».

Людина на ім’я Марек Кучера згадується на сайтах Researchgate (як представник природничого факультету університету Матея Бела) та Academia.edu – як незалежний дослідник. Проте у профілях з цим іменем є лише кілька публікацій про кліматичні зміни, вони датуються 2012 і 2016 роками і не мають цитувань.

Отже, серйозних підстав довіряти «прогнозам» Марека Кучери немає.

Що кажуть українські синоптики

«Взимку буде зима», – говорить синоптик з Черкащини Віталій Постригань. Прогнози про найсуворішу в історії зиму в Україні він називає просто маячнею.

«Гучні заголовки та повідомлення про “рекордні морози”, “надскладну зиму”, яку нібито прогнозують для України західні синоптики – суцільна маячня. Підстав для панічних настроїв немає, бо науково обґрунтованих і підкріплених відповідними методиками прогнозів на такий тривалий період – не існує. Все ж, зима – холодний період зі своїми атрибутами та погодними сюрпризами. Тому зимою буде зима і морозна погода, навіть зі снігом», – написав Віталій Постригань у фейсбуці.

Морози, за його словами, це не дивина, хоча за минулі п’ять років температурні мінімуми не перевищували позначку в 10-15 градусів морозу, і ми звикли до цього. Виняток був у 2021 році, коли в січні і лютому температура повітря опускалась до 22 градусів нижче нуля.

«Ще раз – паніка не потрібна: зимою буде зима і з високою ймовірністю дуже схожа на зими останніх років», – написав Віталій Постригань.

Синоптикиня Наталка Діденко не коментувала прогноз від Марека Кучери, що поширили українські медіа, проте вона завжди наголошує на тому, що довгострокові прогнози – неможливі.

«Користуйтеся прогнозами на 1-3 доби, які мають високу точність. Ще можна говорити про тенденції в межах 5-7 діб», – каже Наталка Діденко. «Головне в словосполученні “прогноз погоди” – це прогноз. Прогноз – це не факт», – додає вона.

Що кажуть кліматологи

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорить, що зими в Україні поступово ставитимуть більш м’якими, а снігу випадатиме все менше.

«Але це не означає, що у нас більше не буде сильних морозів і снігопадів. Ми розташовані в помірному кліматичному поясі, тож подих Арктики відчуватимемо, але значно рідше, ніж раніше», – сказала вона в інтерв’ю «24 Каналу».

Такої ж думки дотримується старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту та наукова співробітниця Національного антарктичного наукового центру Анастасія Чигарева.

«Тенденції показують, що затоки холодного повітря ставатимуть слабшими і рідшими, відповідно екстремальний сніг, екстремальні морози не загрожують Україні. Вони можливі, але їх частота і інтенсивність зменшуватимуться», – сказала науковиця в інтерв’ю сайту «РБК-Україна».

Коли в Україні були холодні зими

Сильні морози – не є чимось атиповим для різних регіонів України. Наприклад, у Львові останні сильні морози, йдеться на сайті photo-lviv з посиланням на дані Львівського регіонального гідрометцентру, були в такі роки:

2021 рік – у січні і лютому температура опускалась до 19-22 градусів морозу ;

2017 рік – у січні було 17-22 градуси морозу ;

2014 рік – в грудні був мороз до 18,5 градусів ;

2012 рік – нічні температури в лютому сягали 28,6 градуса морозу.

Як показує досвід, низькі температури, снігопади, крижаний дощ та інші погодні явища взимку можуть впливати на життєдіяльність міста, особливо в умовах війни. Проте насправді лякатися настання аномальної зими вагомих підстав немає.