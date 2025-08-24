Сніг та град випали у кількох місцях Карпат

У неділю, 24 серпня, у Карпатах випав перший сніг. Опади зафіксували у низці курортів та вершин на Закарпатті та Прикарпатті.

У пресслужбі гірських рятувальників Прикарпаття повідомили, що в урочищі Заросляк, що розташоване поблизу Говерли, випав дощ та град, а також показали світлину, на якій видно сніг. Станом на ранок 24 серпня температура там тримається на рівні +2°С.

Користувачі соцмереж також поширили фото і відео, на яких видно снігопади. Зокрема, сніг випав на полонині Явірник на Івано-Франківщині.

Також сніг почався на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області – на відео, оприлюднених в мережі, видно хурделицю.

Крім того, снігопад зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський. На відео видно, як сніг засипав вершину, де розташована обсерваторія.

Фото снігу в Карпатах 24 серпня з соцмереж

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про грозу та сильний вітер у Львівській області та Львові. Температура вночі становитиме 5-10°С, вдень 14-19°С тепла, проте за кілька днів знову потеплішає.