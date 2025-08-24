У високогір'ї українських Карпат випав перший сніг
Сніг, град та дощ зафіксували на Івано-Франківщині та Закарпатті
У неділю, 24 серпня, у Карпатах випав перший сніг. Опади зафіксували у низці курортів та вершин на Закарпатті та Прикарпатті.
У пресслужбі гірських рятувальників Прикарпаття повідомили, що в урочищі Заросляк, що розташоване поблизу Говерли, випав дощ та град, а також показали світлину, на якій видно сніг. Станом на ранок 24 серпня температура там тримається на рівні +2°С.
Користувачі соцмереж також поширили фото і відео, на яких видно снігопади. Зокрема, сніг випав на полонині Явірник на Івано-Франківщині.
А як почався ваш День Незалежності ? #деньнезалежності#24.08#явірник#гори#сніг
Також сніг почався на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області – на відео, оприлюднених в мережі, видно хурделицю.
Крім того, снігопад зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський. На відео видно, як сніг засипав вершину, де розташована обсерваторія.
Фото снігу в Карпатах 24 серпня з соцмереж
Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про грозу та сильний вітер у Львівській області та Львові. Температура вночі становитиме 5-10°С, вдень 14-19°С тепла, проте за кілька днів знову потеплішає.