Звіздарі з ходи 2024 року

У неділю, 28 грудня, у Львові пройде традиційна хода звіздарів в межах фестивалю «Спалах різдвяної звізди», що цьогоріч відбудеться вже 20-й раз, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Старт ходи відбудеться о 12:30 на площі Музейній, 1. Від Домініканського собору звіздарі вирушать до площі Ринок, далі – до площі Ангелів, де біля головного різдвяного дідуха буде спільне колядування. Далі хода вирушить до площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку. Фінальна коляда відбудеться біля головної міської ялинки.

«20-й фестиваль „Спалах різдвяної звізди“ – це не просто хода звіздарів, а справжня подія, яка об’єднує майстрів народного промислу з усіх куточків України. Цього року очікуємо понад тисячу учасників ходи», – розповіла керівниця міського управління культури Марта Бешлей.

Спеціально для цьогорічного фестивалю виготовлено чотири унікальні різдвяні звізди – по одній для музеїв: етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України; Андрея Шептицького Храму Священномученика Климентія Шептицького; народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького; Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

Ті, хто не у Львові, можуть подивитися трансляцію ходи звіздарів. Трансляцію наживо можна дивитися на ютуб-каналі Суспільне Львів або в ефірі Першого телеканалу Суспільного у межах інформаційного проєкту «Суспільне. Студія», йдеться на сайті мовника. Ходу транслюватимуть з 13:00 до 14:00.

Знімальна група Суспільного супроводжуватиме ходу звіздарів на всіх локаціях, а в студії ведуча разом із коментаторами розповідатимуть про традиції, історію ходи та про тих, хто бере в ній участь. Тож глядачі зможуть не лише спостерігати за святом, але й більше дізнаються про зміст дійства.